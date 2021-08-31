財長蘇建榮今日下午舉辦財政部秋節記者會，與會媒體矚目台灣Pay綁定振興五倍券的執行，對此蘇建榮看好，今年因為有四大因素加持，會使振興５倍券綁台灣Pay比起去年綁三倍券的情況更好，其中，蘇建榮特別看好公股銀行今年在奧運奪牌大豐收，連帶也對台灣Pay綁定5倍券形成有力的行銷。

蘇建榮所提出的四大利基包括：１、今年台灣Pay提出更多的回饋放送，去年只有500與300兩級制，今年則是800元、500元、300元等三級制，因此今年財政部已對公股銀行開目標，希望至少能作到台灣Pay綁定70萬戶以上（800元估33萬戶，500元估17萬戶，另外由財金公司負責的300元至少20萬戶）；2、今年開放共同綁定；3、數位振興券今年再加上了專屬的logo，比起去年新增數位辨識，使得店家不像去年只願意提供實體券的優惠，而願意在今年一併放送對數位券的優惠；4、今年公股銀行選手奧運奪牌亮眼，土銀等行庫已準備提出相關的綁卡促銷，相信會有好成果。

此外蘇建榮也提醒和去年不同之處在於，今年綁定之後即不能再轉為數位。至於整體的台灣Pay行銷預算，蘇建榮則表示，台灣Pay今年整體行銷再加碼，今年合計與財金公司的部分，總行銷預算達4.5億，比去年多出1.5倍，今年數位五倍券綁定台灣Pay相信會有更好的成果展現。

(時報資訊)