即使聯準會不斷重申通貨膨脹是暫時性的說法，仍無法消除市場上的擔憂，就連向來看多美股的專家Julian Emanuel都認為，目前美股創紀錄的走勢很像1999年網路泡沫的崩盤前夕，這可能會引發美股在下個月（9月）出現10至20%的回檔，「如果走勢逆轉，後果恐怕會非常嚴重。」

CNBC報導，周一標普500指數創下今年以來第53次的新高，那斯達克指數也出現今年第32次的新高紀錄，同時道瓊距離歷史新高紀錄僅差1%，顯示美股行情處在相當高檔的位置。

對此，投資銀行BTIG 股票與衍生商品策略主管Julian Emanuel提出警告，「不斷創紀錄的局勢，掩蓋Delta變種病毒肆虐、通膨數據增加及聯準會政策所帶來的短期風險，現在是一個需要保持冷靜情緒的時刻。」

Julian Emanuel補充說道，「現在的走勢像極了1999年網路泡沫前夕，可能會在1個月內出現10%至20%的跌幅，如果走勢開始逆轉，後果恐怕會非常嚴重。」

Julian Emanuel向來看多美股後市，但在今年初態度出現反轉，頻頻示警股市恐會有劇烈下修，「華爾街恐慌指數正因為標普500指數上漲而上升，另外，這種跡象通常暗示股市將回調，另外，讓我們感到擔憂的則是消費者信心驟降。」

(時報資訊)

#美股 #Fed #通膨 #消費者信心

主要市場指數

紐約道瓊
35322.45 -38.28(0.11%)
22:36
S&P500
4529.47 +6.79(0.15%)
22:36
Nasdaq
15356.09 +96.86(0.63%)
22:36
費半指數
3418.55 +0.83(0.02%)
22:36
日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
14:15
南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
17:01
香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
16:08
上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
16:29
英國FTSE
7149.90 +30.20(0.42%)
22:21
法國CAC
6752.42 +72.24(1.08%)
22:21
德國DAX
15797.50 -37.59(0.24%)
22:21

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