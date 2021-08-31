即使聯準會不斷重申通貨膨脹是暫時性的說法，仍無法消除市場上的擔憂，就連向來看多美股的專家Julian Emanuel都認為，目前美股創紀錄的走勢很像1999年網路泡沫的崩盤前夕，這可能會引發美股在下個月（9月）出現10至20%的回檔，「如果走勢逆轉，後果恐怕會非常嚴重。」

CNBC報導，周一標普500指數創下今年以來第53次的新高，那斯達克指數也出現今年第32次的新高紀錄，同時道瓊距離歷史新高紀錄僅差1%，顯示美股行情處在相當高檔的位置。

對此，投資銀行BTIG 股票與衍生商品策略主管Julian Emanuel提出警告，「不斷創紀錄的局勢，掩蓋Delta變種病毒肆虐、通膨數據增加及聯準會政策所帶來的短期風險，現在是一個需要保持冷靜情緒的時刻。」

Julian Emanuel補充說道，「現在的走勢像極了1999年網路泡沫前夕，可能會在1個月內出現10%至20%的跌幅，如果走勢開始逆轉，後果恐怕會非常嚴重。」

Julian Emanuel向來看多美股後市，但在今年初態度出現反轉，頻頻示警股市恐會有劇烈下修，「華爾街恐慌指數正因為標普500指數上漲而上升，另外，這種跡象通常暗示股市將回調，另外，讓我們感到擔憂的則是消費者信心驟降。」

(時報資訊)