大亞集團旗下大亞能源董事長沈尚弘31日代表旗下志光能源，與主辦銀行永豐銀行為首總計八家銀行簽署57億元聯貸案，聯貸資金全數用於案場建置，這次聯貸銀行超額認購1.6倍，總金額達新台幣90億元。

大亞集團表示，大亞集團子公司大亞能源今年三月下旬斥資9.38億元，購入大同轉投資志光能源位於台南七股漁電共生太陽能電廠案，日前完成過戶。大亞集團表示，落成啟用後，不僅能帶動在地養殖漁業升級、優化土地利用模式，更推動以綠能發電的新經濟型態。預估未來20年，發電量至少30億度，營收可望突破120億元。大亞集團旗下志光能源籌措太陽能光電廠所需資金，由大亞集團董事長沈尚弘代表與永豐銀行等八家聯貸銀行簽57億元聯貸案。

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞長年布局綠能產業，此次瞄準漁電共生的新經濟優勢，亦符合政府目前太陽光電推動政策的趨勢。旗下大亞綠能科技投資的志光能源今(31)日完成新台幣57億元聯合授信案，推動能源轉型的新里程；太陽能電廠將建置於台南市七股區三股子段，總面積約160公頃、總裝置容量120MW，預計第一期85MW可於明(2022)年底完工掛錶；而第二期35MW則於2023年完工掛錶，預估未來20年至少可創造30億度發電量，等同4110座大安森林公園的吸碳量，營收可望突破120億。期盼透過養殖漁業場域與太陽能光電設備的共建，提升養殖生產環境，賦予土地利用多元性，並帶動能源分散供應，共創多贏優勢。

大亞集團指出，大亞集團再次攜手深耕綠色金融服務的永豐銀行，舉辦此次聯貸案。看準志光地面型漁電共生太陽能電廠所能帶來的再生能源前景，永豐銀行擔任管理銀行，並邀集凱基銀行、元大銀行、王道銀行、台新銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、華南銀行總計八家銀行共同參與，聯貸資金將全數用於案場建置，獲得超額認購1.6倍，總金額達新台幣90億元，充分展現銀行團對大亞集團深耕綠能的肯定，也期許此案場順利建置完成。

大亞集團表示，大亞綠能繼2020年完成台灣首件大型土地變更太陽能電廠建置案後，大亞集團持續關注合適案場，待志光能源太陽能電廠併網啟用後，大亞集團旗下有62座太陽能電廠，總裝置容量250MW，每年將貢獻發電收入15億元，可供應9萬戶家庭每1年所需用電。大亞集團齊心推動能源轉型，將能源串接於不同產業之間，提升光電綠能的社會經濟綜效。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意