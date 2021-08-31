（味全股東會，董事長陳宏裕（左）與執行長張教華對下半年景氣審慎樂觀。圖／李麗滿）

味全（1201）31日股東會通過盈餘分配案，每股配發現金股利0.53元；味全執行長張教華指出，今年第二季台灣再爆疫情，基於民生必需品上半年營收仍有年增8%，對未來景氣他形容「太陽漸漸升起」，而針對原物料、運費等價格上漲，味全對應是除了調整商品線走高毛利商品外，亦評估明年調整促銷價格。

味全109年合併營收186.51億元，較108年衰退7.8%；109年歸屬母公司淨利5.35億元，主要因108年處分資產利益影響，使利益較108年減少8.15億元，每股盈餘1.06元，較108年減少1.61元。在母公司個體財務表現上，營業收入78.02億元，較108年成長2.1%，營業利益1.23億元，較108年轉虧為盈有利3.83億元。

味全董事長陳宏裕表示，疫情衝擊全球經濟包括消費市場、食品產業，味全在疫情期間，即時應變採取各種因應方式，並研究市場及消費者行為的轉變，使得去年營收及獲利表現都不錯。今年上半年合併營收年增8.4%，未來將結合消費端需求，開創客戶端服務的創價服務角度進行營運模式的精進。

張教華指出，去年營收、獲利成長動能主要來自品牌／品類聚焦及品牌資產重建，並在此基礎上展開五大策略，包括提升銷售、調整商品組會改善毛利、費用合理化等，以致在經營損益面確實獲得實質改善。今年上半年合併營收較去年同期成長8.4%，足足多了5千多萬元，而大陸事業52億成長逾16%，對下半年景氣，延續去年的「太陽出來了」，現在是「太陽升起了」，大陸事業明年5月蘇州新廠即將投產，持續精耕華東、快速發展華北、華東市場，再為大陸市場添新動能。

至於未來中長程計劃，目前核心品牌超過10億或近10億元有「林鳳營」、「貝納頌」等，其中林鳳營目前市占緩步回升至22%，要追上市占最高峰40%，還要再努力，「貝納頌」目前市占達40%，包括連鎖咖啡與超商等通路競爭激烈，將持續優化銷售通路。

(時報資訊)

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