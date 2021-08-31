財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心31日與勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所攜手共同舉辦「優質海外企業來台上櫃線上說明會」。勤業眾信建議，來台上櫃企業應了解集團個體所在地免稅重組規定，以降低上櫃前重組的稅務負擔。

面對全球供應鏈轉型影響企業佈局，越來越多的優質海外企業願意來台掛牌。勤業眾信指出，企業來台上櫃前往往需要先進行投資架構調整，調整時除考慮租稅規畫外，亦須特別注意各地稅務法案遵循及持股架構搭配等細節；同時，應持續關注即將上路稅法新制，超前部署預先做好準備。 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審查部副理藍順得指出，為持續推動海外企業進入台灣櫃買市場、強化台灣資本市場競爭力，櫃買中心推動綠色債券及台灣上櫃綠色指數，並以永續性證券交易所為目標，重視永續績效（ESG），持續吸引國際目光。同時，憑藉著台灣資本市場發展多元完善及法治環境健全，海外企業來台掛牌可結合台灣產業優勢並升級轉型，增加企業競爭力。

藍順得建議，除了外部中介機構提供協助外，海外企業內部負責的相關團隊也需要做好準備，透過建立有效公司治理及內控制度、調整股權規畫組織架構、強化團隊職能分工等，並調整心態、透過資訊公開、誠信經營達成強化公司的目標，以期能順利通過上櫃審查，進入資本市場募集資金、擴大規模和吸引更多的人才，持續壯大公司未來發展。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務服務會計師徐有德表示，稅務議題是海外企業來台上櫃過程中常遇之困難。首先，海外企業上櫃前應先考慮個案情況評估適合的上櫃主體，擇定後再研擬集團架構及股東持股架構的調整方案。

以台灣公司或開曼公司作為上櫃主體，後續規畫上便可能有所不同。於上櫃主體架構調整過程中，須特別注意轉讓時將會發生之稅務及作業成本，建議來台上櫃企業了解集團個體所在地是否有免稅重組規定，以便降低上櫃前重組之稅務負擔；另外，股東持股架構調整過程中，則建議搭配個別股東之資產配置及財富傳承計畫，找出最適合持股架構，來達到整體的最大效益。

徐有德指出，海外企業來台上櫃過程中同時亦須特別注意各地稅務法案遵循，以開曼公司為例，須將「經濟實質法案」放入評估的重要依據，避免企業後續產生額外經濟及時間成本；另外，面對即將上路之「CFC受控外國公司制度」，企業及大股東應即早規畫並進行投資架構調整。

(時報資訊)