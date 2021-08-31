【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)因應步入後疫情時代，宣布將啟動營運3.0計畫，透過全球門市同步升級、強化布局美國市場、啟動餐食布局計畫3策略，以更扁平化的組織進行更有系統而效率的管理，目標美國3年展店達200家，未來並規畫進軍南美洲。

雅茗董事長吳伯超表示，去年以來接連數波疫情爆發，對於全球經濟造成頗大衝擊，特別對觀光餐飲及零售業帶來的衝擊，不少業者黯然退出市場。但雅茗集團透過開源節流及全球展店並進，持續挹注營運動能，一系列變革調整效益將在未來顯現。

雅茗指出，創立15周年的主力茶飲品牌「快樂檸檬」，將同步啟動「Happy Lemon 3.0」計畫，黃與白的品牌色系傳遞快樂與希望，並在台北公館商圈開出作為全球示範店的台北旗艦店，將於9月1日正式營運，未來全球門市將以此規格進行升級、並持續展店。

吳伯超表示，雅茗目前全球布局近20個國家、滲透進入200多個城市，共有近1200家門市，其中美國為重點布局區域。目前在北美已展店逾70家、掌握的加盟訂單超過30單，對集團營運貢獻度已大幅提升，未來將逐季提升，為未來3～5年的主力市場。

吳伯超指出，近年在美國市場以「築高牆、廣積糧、齊分享」的營運策略打造品牌價值，效益逐步發酵。後續將持續競爭優勢，持續投資及優化營運開發、人員培訓、數位科技及供應鏈等平台，建立強大的直營及大夥伴合盟開發營運部隊，目標3年展店逾200家。

而深耕逾20年的中國大陸市場，面對疫情衝擊及市場競爭加劇，雅茗在既有1100家門市的穩固基礎下，持續推動組織改革及門市汰弱留強計畫。後續除了深化上海、北京等一線城市外，將加強重點二、三線城市開發，明年店數將持續增加。

同時，雅茗也重啟餐食市場布局，續去年入股投資「可不可熟成紅茶」2成股權後，董事會日前通過與「大師兄餐飲集團」策略聯盟，預計共同開拓海外麵食市場。同時，目前仍瞄準多個潛在標的，預期未來在餐飲市場布局更趨完整，以多角化發展增添營運動能。

雅茗指出，餐食布局將有兩大方向，包括投資「大師兄餐飲集團」等在台灣經營較成功的餐食品牌，透過既有系統帶往海外發展。同時，亦規畫在現有快樂檸檬門市，增加提供糕餅等小食品類，透過「餐加食」方式增加門市坪效及業績。

(時報資訊)

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