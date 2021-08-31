最近中國大陸娛樂圈大事頻傳，女星鄭爽的稅務處罰案件更是受討論的話題。根據中國大陸報導，鄭爽為減少納稅及規避行業對天價片酬的監管(限薪令)透過陰陽合同與拆分合同等方式，將總片酬一部分列為企業收入進行申報，另一部分則由製片方以增資形式支付給實質由鄭爽控制的公司，解此進行稅務規劃。

上海稅務主管機關稽查結果發現，2019年到2020年，鄭爽未依法申報的個人收入高達人民幣1.91億元，對此稅務機關祭出追繳稅款、加徵滯納金，並罰款共計人民幣2.99億元的處理決定(本稅7179萬元、滯納金889萬元以及罰金2.19億元)

令外界好奇的是，這類大額稅務規劃案件，當事者不會被抓去關嗎？勤業眾信聯合會計師事務所表示，早年大陸刑法規定下可能會發生，例如劉曉慶案。

但是受惠於2009年刑法修正，當事人如果是初犯，且依稅務機關通知補繳稅款、滯納金以及罰款之後，則不予追究刑事責任。因此不論是2018年范冰冰案或是現今的鄭爽案，都是當事人補繳稅款滯納金與罰款後免刑責。

儘管初犯可以免除刑事責任，但其代價卻不容忽視，首先中國大陸對此稅務規劃的追繳式沒有期限，除了補繳本稅還需按日加徵滯納金；另稅務機關可以依據本稅處0.5倍到5倍，以鄭爽為例，罰款是本稅的3倍，逃稅人民幣7000多萬元，卻要付出人民幣2.19億元罰款，將嚴重影響個人的社會信用評等。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷認為，無論各界如何看待鄭爽案，都應該反思個人在中國大陸收入來源與資產配置的稅務合規性，尤其是高所得者已被中國大陸稅局鎖定為持續加強監管的對象。

徐曉婷指出，在粵港澳大灣區任職的個人，有機會針對實質稅負超過15％繳納的個人所得稅款，取得當地政府給予的免稅補貼；除了粵港澳大灣區外，據了解上海地區也在研擬類似的優惠措施。因此，為避免承受租稅規避帶來的不確定風險，建議應配合政策以規劃合法的稅務處理之道。

(時報資訊)

#鄭爽 #稅務 #中國大陸 #稅務規劃

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