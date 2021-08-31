（「聯聚中雍大廈」今年初再傳破億紀錄，每坪成交價上看67萬元。圖／曾麗芳）

根據內政部資料顯示，今年上半年，台中市商用不動產總開發面積達28.8萬坪，年成長32%，居六都商用不動產建照核發面積之冠；其中，台中上半年辦公類開發面積增加最多達11.5萬坪，年成長高達5倍！

七期商辦交易同樣表現亮眼，台中最高豪辦「聯聚中雍大廈」，今年初再傳破億紀錄，每坪成交價上看67萬元，顯示中部企業主對疫後市場的高度信心。

根據八月最新統計報告，經濟部所提「投資台灣三大方案」申請案，台中市件數為全國第一、合計達201件，佔全國20.81%，總投資金額約2,242億元；其中，台商回台投資案達50家，總投資額佔1514億元，佔總投資額67.5%，可見台中為這波台商回流潮中，受惠最多的縣市。

七期「豪宅一哥」聯聚建設商辦首發作品「聯聚中雍大廈」，不只樓高居中台灣之冠，建築規模也堪稱全台最頂級，聯聚對產品規劃講究，因產品具獨特性，市場上尚無定位相似的產品，吸引企業主買單。

房仲業者表示，「聯聚中雍大廈」被評為是「全台最美商辦」，同時也是台北市以外、身價最高的頂級商辦產品，吸引企業大佬買單，有幾個主要原因。首先是「聯聚中雍大廈」產品定位明確，中台灣第一地標建築，座落於全台龍頭百貨-新光三越與大遠百之間，且樓高居中台灣之冠。

今年疫情警戒期間，聯聚中雍打出「台中加油」、「台中平安」的字樣，凝聚台中人情感，連台中市長也轉發點讚。聯聚中雍不只是一座商辦，而已成為台中的城市地標。

其二是中部房市有一獨特現象，特別重視建設公司品牌。聯聚在全台豪宅客、企業主間口碑佳，產品規劃深具美感，且每棟建築設計理念更是別具巧思。入駐聯聚建案的企業主與豪宅住戶，大多因認同其核心理念而入住，自然而然達到聚集效應。

如聯聚中雍與企業主達成協議，每層450坪，員工人數以72人為上限，聯聚替企業主精算出「最舒適辦公環境」，而認同此協議的入駐企業，不僅需要具備相應的經濟實力，對企業文化與員工福利的重視可想而知。

受到全球寬鬆貨幣政策影響，銀行紛祭出低利率，投資人需為手中現金尋求合適投資管道。而豪辦產品，以聯聚中雍為例，因具獨特性，不只抗通膨且具增值潛力，吸引許多中部龍頭企業主的青睞。

不只商辦市場，台中七期豪宅案也持續看好。聯聚雙地標-中台灣最高商辦「聯聚中雍大廈」及中台灣最高住宅「聯聚瑞和大廈」，備受市場關注；尤其「聯聚瑞和大廈」預計年底完工落成，可望再度打破台中豪宅交易紀錄。

(時報資訊)