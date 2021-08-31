【時報-台北電】VHQ-KY(4803)公布110年上半年財務報告：營業收入4.8億元，稅前淨損5.91億元，本期淨損5.91億元，歸屬於母公司業主淨損5.24億元，基本每股損失8.88元。(編輯整理：龍彩霖)

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