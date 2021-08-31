根據TrendForce調查顯示，後疫情需求、通訊世代轉換、及地緣政治風險和長期缺貨引發的恐慌性備貨潮在第二季度持續延燒，受到晶圓代工產能限制而無法滿足出貨目標的各項終端產品備貨力道不墜，加上第一季漲價晶圓陸續產出的帶動下，第二季晶圓代工產值達244.07億美元，季增6.2％，自2019年第三季以來已連續八個季度創下歷史新高。

其中台積電（TSMC）第二季營收達133.0億美元，季增3.1％，穩坐全球第一。其營收增幅受限於於四月份南科Fab14 P7廠區跳電事件所致，導致少部分40nm及16nm晶圓報廢；以及五月份台電高雄的興達電廠跳電，位於南科的晶圓廠受到最直接的衝擊，儘管廠內發電機及時運作使得線上晶圓不至報廢，但仍有部分八吋晶圓需要重工。此外，由於台積電維持一貫穩定的報價策略，因此第二季營收表現雖高於公司財務指引上緣，但季增幅度略低於其餘晶圓廠，市占稍微受到侵蝕。

三星（Samsung）第二季營收為43.3億美元，季增5.5％，在擺脫德州二月大雪的陰霾後，三星位於奧斯汀的Line S2已於四月初完全恢復生產，並且全力加單生產以弭平該廠將近一個半月的投片損失。雖然因第一季投片量銳減有些微影響第二季產出，導致季增幅度略微受到限制，但受惠於CIS、5G 射頻收發器、OLED驅動 IC等產品強勁的拉貨帶動下，營收表現仍亮眼。

(時報資訊)