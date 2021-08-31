路透報導，受到科技股與電信巨擘Bharti Airtel的帶動，印度股市連兩日創新高。投資人目前等待今日（周二）稍晚公布的上季經濟成長數據。

在當地時間周二早盤，藍籌股NSE Nifty50指數上漲0.25％至16,972.20點，大盤S&P BSE Sensex指數走升0.24％至57,028.91點，兩項指數即將締造連4個月上漲作收的佳績。

Bharti Airtel和Tech Mahindra在Nifty50指數領漲，其Nifty科技指數則勁揚逾1％，漲幅在各項子指數裡居冠。

印度即將公布上季國內生產毛額數據，市場人士預料4到6月經濟可自去年同期的低谷反彈。

(時報資訊)

#科技股 #印度 #股市 #經濟成長

主要市場指數

紐約道瓊
35322.45 -38.28(0.11%)
22:36
S&P500
4529.47 +6.79(0.15%)
22:36
Nasdaq
15356.09 +96.86(0.63%)
22:36
費半指數
3418.55 +0.83(0.02%)
22:36
日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
14:15
南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
17:01
香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
16:08
上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
16:29
英國FTSE
7149.90 +30.20(0.42%)
22:21
法國CAC
6752.42 +72.24(1.08%)
22:21
德國DAX
15797.50 -37.59(0.24%)
22:21

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