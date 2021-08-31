路透報導，受到科技股與電信巨擘Bharti Airtel的帶動，印度股市連兩日創新高。投資人目前等待今日（周二）稍晚公布的上季經濟成長數據。
在當地時間周二早盤，藍籌股NSE Nifty50指數上漲0.25％至16,972.20點，大盤S&P BSE Sensex指數走升0.24％至57,028.91點，兩項指數即將締造連4個月上漲作收的佳績。
Bharti Airtel和Tech Mahindra在Nifty50指數領漲，其Nifty科技指數則勁揚逾1％，漲幅在各項子指數裡居冠。
印度即將公布上季國內生產毛額數據，市場人士預料4到6月經濟可自去年同期的低谷反彈。
(時報資訊)
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