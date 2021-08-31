勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷指出，從近來鄭爽稅務案件而言，大陸高所得者應反思個人在中國大陸收入來源與資產配置的稅務合規性，尤其高所得者已被大陸稅局鎖定為持續加強監管的對象，應特別留意。

最近中國大陸娛樂影藝圈頻傳，例如女星鄭爽的稅務處罰案件受到各界關注。根據大陸報導，鄭爽為減少納稅及規避行業對天價片酬的監管（即所謂「限薪令」），透過陰陽合同與拆分合同等方式，將總片酬一部份列為企業收入進行申報，另一部份則由製片方以增資形式支付給實質由鄭爽控制的公司，藉此進行稅務規劃。

上海稅務主管機關稽查結果發現，2019至2020年間鄭爽未依法申報的個人收入高達人民幣1.91億元，對此，稅務機關祭出追繳稅款、加收滯納金，並罰款共計人民幣2.99億元的處理決定（本稅7,179萬元、滯納金889萬元及罰款2.19億元）。

令各界所好奇的是，這類大額稅務規劃案件，當事者不會被抓去關嗎？早年在中國大陸刑法規定下可能會發生，例如劉曉慶案。但受惠於2009年的刑法修正，當事者若為初犯，且依稅務機關通知補繳了稅款、滯納金及罰款後，即不予追究刑事責任。因此，不論鄭爽案或2018年的范冰冰案，都在當事人補繳稅款、滯納金及罰款後，免除了刑事責任。

儘管初犯可免除刑事責任，但其他代價卻不容忽視。首先，中國大陸對此類稅務規劃的追繳是沒有期限的，補繳了本稅還須按日加徵滯納金；另外，稅務機關還可視情節輕重，加處本稅0.5倍～5倍的罰款。以本案為例，稅務機關對鄭爽的罰款高達本稅的三倍，逃稅7千多萬的代價就是2.19億元的罰款。除了經濟上的處罰之外，將嚴重影響個人的社會信用評等，在各方面將受到不同程度的聯合懲戒。

徐曉婷指出，在粵港澳大灣區任職的個人，有機會針對實質稅負超過15％繳納的個人所得稅款，取得當地政府給予的免稅補貼；除了粵港澳大灣區外，據了解上海地區也在研擬類似的優惠措施。因此，為避免承受租稅規避帶來的不確定風險，建議應配合政策以規劃合法的稅務處理之道。

(時報資訊)

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