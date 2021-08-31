【時報-台北電】明安(8938)子公司明安國際企業(越南)，配合當地政府防疫政策，停工期間延長至110年9月15日。停工期間將協調集團內不同廠區生產，以滿足客戶出貨需求。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#明安 #停工 #越南

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