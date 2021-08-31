【時報-台北電】中證網訊，長三角G60科創走廊聯席會議辦公室帶領，交由德邦基金公司註冊發行的證券投資基金「德邦上證G60綜指增強」將於9月1日至16日期間集中發售。

據了解，該基金以上證G60創新綜合指數(簡稱：上證G60綜指)作為標的，從中選出具有盈利及成長能力，且公司財務狀況良好、估值合理的股票進行投資進而獲益。

上證G60綜指能即時反映長三角G60科創走廊的經濟發展，因此深得資本市場青睞。而本次新推出的德邦上證G60綜指增強，旨在推動資本市場及實體經濟相互深度融合，引導社會資本投入先進製造業，打造資本市場支持長三角G60科創走廊建設的首要指標。(編輯整理：廖小蕎)

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