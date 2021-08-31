行政院國發基金出資成立的第一間國家級創投公司台杉投資，今年8月25日剛好成立滿4周年，台杉投資31日表示，四年來台杉投資的發展成果，特別是在投資的業務上相當豐碩，台杉物聯網及生技兩支共新台幣100億元的創投基金，至今完成34件海內外的投資案。

3年前，有人基於政治立場不同，利用Youtube散布台杉投資把100億元資金轉來轉去，實際上還有更多政治影射不時瞄準這家公司。台杉投資趁著4周年慶的時點，拿出成績單來證明，這100億元定位在新創投資的基金，都是投資在串接台灣與國際新技術的合作，對於帶動台灣新創氛圍有所成效，其中7家國際新創公司來台技術落地，更有1家已經來台選址設廠。

台杉投資成立於2017年8月，並分別於2017年12月募資完成新台幣46.5億元規模的「台杉物聯網基金」、2018年7月募資完成59億元的「台杉生技基金」。今年6月則完成鎖定數位醫療及醫材的16.4億元「台杉水牛三號生技基金」、專注投資早期新創的15.6億元「台杉水牛五號科技基金」。及至2021年8月，台杉投資的總基金規模達到新台幣137.5億，約4.9億美元。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，已完成34件海內外的投資案中，在台杉投資之後成功上市的公司共有5間，包括4間美國公司、1間台灣公司，包括台康生技、Frequency、C4、Viracta以及AEye，公司價值在IPO後扶搖直上，以2021年8月27日的股價計算，總市值已超過53.8億美元，新台幣約1,500億元。

翁嘉盛表示，創投資金最重要的還是投資績效，創投評估新創投資績效的指標，會從IPO或是後續募資是否持續向上推升公司資本規模而定，上述投資成績，顯現台杉團隊在評估投資案的專業眼光及判斷，也達到當初台杉創立時以投資串連台灣與國際創新技術、資源的目標。

基於台杉投資肩負加速鏈結國際技術與資金的責任，翁嘉盛表示，台杉投資也成功引進國外7間新創先進技術來台落地，其中包含新型複合材料製造工藝開發商Arris Composites亦已擇定在台灣北部設廠。

至於在台杉投資入主後，該新創公司後續募資向上推升公司資本規模的包括台杉水牛1號物聯網基金的Ambiq Micro完成US$133M的F輪募資、Oculii Corp.完成US$55M的B輪募資、Arris Composites完成US$71M的C輪募資；台杉水牛2號生技基金的Fractyl完成US$100M的F輪募資、安立璽榮第一階段A-2輪募資完成的US$10.3M。

(時報資訊)

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