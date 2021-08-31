板卡暨硬體解決方案製造商技嘉科技（2376）宣布其固態硬碟產品AORUS Gen4 7000s SSD系列l即起支援PS5 M.2擴充功能，並提供高於規範要求的7,000 MB/s讀取速度及最高2TB儲存容量，讓玩家提更好的升遊戲運作體驗。

AORUS Gen4 7000s SSD系列固態硬碟配置新一代PCIe 4.0控制晶片、及3D-TLC NAND Flash，提供比上一代PCIe 4.0 NVMe固態硬碟更高的效能，同時搭載大型奈米碳塗層的鋁質散熱鰭片及雙面散熱墊片，強化散熱效果。

因應日前SONY公布最新PS5可提供M.2 SSD擴充的相關訊息及規範，技嘉亦針對AORUS Gen4 7000s SSD系列固態硬碟產品外觀及效能進行檢視，並經實際驗證結果確認該系列固態硬碟可在不更換散熱片及做任何規格調整下，支援PS5擴充功能。

技嘉通路解決方案事業群產品管理平台處長徐繼道表示，光是單一遊戲就佔用100GB以上容量已成為目前市況趨勢，但受PS5內建可用空間限制，安裝幾款遊戲後就可能出現容量吃緊的窘境，也因此PCIe 4.0 M.2 SSD擴充功能成為有效解決玩家困擾的方案，而AORUS Gen4 7000s SSD系列固態硬碟除在外觀、速度及散熱片設計等各方面皆符合PS5擴充規範外，最高可提供2TB的大容量亦能讓玩家在短時間內不太需要擔心遊戲儲存空間不足。

技嘉已於今年第一季底、第二季初時正式推出AORUS Gen4 7000s SSD系列固態硬碟產品，玩家可直接在自己的PS5進行擴充使用外，技嘉官網也針對此回PS5擴充需求，提供最佳化的韌體下載讓有需要的玩家可點選下方連結進行安裝更新，以獲得更好的使用體驗。

(時報資訊)

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