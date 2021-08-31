塑膠射出成型機大廠富強鑫因大陸及台灣兩市場汽車、消費性電子及家用品等產業訂單增加，在手訂單超過半年，訂單能見度看到明年第一季，今年營運目標是營收及獲利優於去年。今（31）日股東會通過每股配現金股利0.05元及股票股利0.05元，合計配0.10元股利及股息，配發率125％。

富強鑫去年合併營收30.63億元，本業虧損近0.21億元、本期淨損796.6萬元，淨利歸屬母公司0.12億元，EPS為0.08元。富強鑫執行長王俊賢31日出席股東會說明，富強鑫去年虧損是受疫情影響。

富強鑫31日股東會通過去年財報、營業報告書及盈餘分配案，修訂公司章程部分條文，將董事席次從原先9～13席降至7～9席，不過今年並無改選董事及獨董議題。

富強鑫致股東報告書指出，富強鑫在射出機業本業拓展，除現有台灣、東莞及寧波三廠外，2020年9月在杭州灣新區新廠動土興建，預計2023年投產後，將大大提升富強鑫特殊機種的研發及生產實力，以及行業核心競爭力，是富強鑫集團發展歷史的新里程碑。

此外，富強鑫配合政府新南向政策，印度廠也在2020年正式投產銷售，受疫情影響初期業績尚未顯現，疫情舒緩後，印度及鄰近地區市場的爆發力將是集團銷售業績再成長的重要來源。另外，富強鑫2020年也擴大東南亞國家的布局，像是印尼子公司增資購買廠辦，或將營業據點提升為子公司經營型態，例如去年泰國成立新銷售服務公司、今年也陸續在越南及菲律賓成立銷售服務公司。以深耕並貼近當地市場，為未來成長動能立下強健的根基。

富強鑫指出，富強鑫纜線事業部經組織精實改造及營業項目調整後，擺脫虧損，持續穩定獲利。導光板業績不穩定，常熟天泰結束營業；從事塑膠廢料清洗、加工的新加坡與印尼巴淡鑫盛公司，雖在進口准證及廢塑料進口檢驗方式有所突破，進貨來源與數量無虞，但遇新冠疫情攪局，貨櫃短缺及海運費高漲，以致無法大量出口，影響公司的營運，已推動組織精實、各項費用節省與營業項目調整等方案，以期扭轉虧損狀況。對於2021年，富強鑫抱持著審慎樂觀的積極態度，持續內外兼修，塑造「主管以身作則、團隊全員參與」的組織文化，與全力支持營業接單的行動方針。進而持續落實KPI目標管理績效的推動，強化組織的執行力，以達到集團營收及獲利持續穩定成長目標。

富強鑫因大陸及台灣汽車、消費性電子及家用品等產業對塑膠射出成型機需求增溫，今年上半年合併營收21.42億元，轉虧為盈，本業獲利0.90億元，稅前淨利1.09億元，本期淨利近0.56億元，淨利歸屬母公司0.59元，EPS回升至0.4元，擺脫去年同期每股虧損0.45元的低潮。

(時報資訊)

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