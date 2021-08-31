全台警戒降級，買氣也跟著解封，統計各家房仲業者旗下店家8月成交業績，相較7月疫情降溫成交量爆衝，8月成交件數成長幅度較上月收斂，市場回歸正常，表現也不錯，住商機構全台8月成交業績與7月相比量增8.0%；永慶房產集團月增12%；中信房屋全台月成長12.5%；台灣房屋集團整體8月平均月增20.8%。

觀察各區8月交易量表現，永慶房產集團七大都會區均成長，台北、新北分別量增3%與24%，桃園成長16%，新竹增加23%，台中量增15%，台南與高雄分別成長4%與6%。台灣房屋集團8月交易量以桃園市和新北市交易表現最亮眼，分別月增33.7%和32.6%。

8月雖進入傳統民俗月，不過全台交易量卻持續成長，中信房屋總經理張世宗表示，繼7月衝出一波的巨幅成長後，8月成交仍持續放量，顯見傳統民俗月負面干擾影響已比起過往淡化許多，以整體的市況來觀察，成屋交易量幾乎已回到正常交易時期的8成，市場持續由疫情三級時的低迷中復甦。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，經過上個月爆衝買盤後，本月交易回歸正常，在整體大環境維持不變狀況，且無政策干擾前提下，買氣續航至年底不成問題。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡認為，原預期房地合一2.0在7月上路後交易量縮，但年中疫情爆發反而讓買氣地延至下半年，現階段利率與資金環境有利於房產，928檔期預售市場推案積極，帶動中古買盤價量齊揚，若無政策或更嚴重疫情干擾，下半年可穩中求進。

(時報資訊)