日本先前發現莫德納疫苗瓶內混入異物後，沖繩縣昨天也在輝瑞疫苗內發現異物，目前沒有接種民眾身體不適。輝瑞的日本公司指出，這些異物幾乎都是針頭把橡膠瓶蓋戳下來的碎片。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣八重瀨町的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種會場，昨天從輝瑞（Pfizer）疫苗瓶分裝疫苗到6支針筒時，發現有混入異物。

八重瀨町在發現時立刻暫停接種與該瓶疫苗相同批號的疫苗；不過同批號疫苗已為304人接種，目前沒有接獲民眾因此身體不適的消息。

八重瀨町說，輝瑞的日本公司指出，這些異物幾乎都是針頭把疫苗的橡膠瓶蓋戳下來的碎片；八重瀨町把發現異物的疫苗瓶送去詳加調查。

沖繩縣本月28日也在莫德納（Moderna）疫苗發現黑色異物，經日本國內代理商武田藥品工業調查，有可能是疫苗瓶上橡膠瓶蓋的碎片，應是針頭戳進瓶內吸取疫苗時，戳掉橡膠瓶蓋的一部分而混入疫苗中。

日本近期已傳出多起莫德納疫苗瓶內混入異物，有8個接種會場陸續發現莫德納疫苗瓶內混有肉眼可見的金屬粒子，26日宣布全面暫緩使用同工廠同時期所生產的3個批號、共約163萬劑莫德納疫苗。

群馬縣29日也在另一個不同批號的莫德納疫苗瓶內發現異物。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100831

(時報資訊)

#日本 #沖繩 #輝瑞 #疫苗 #異物

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