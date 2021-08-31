【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數214.02點，漲0.94點；總計405家漲、278家跌、86家持平；委買3727881張、委賣2255334張；總成交值791.64億元。

(時報資訊)

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