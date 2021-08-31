【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17490.29點，漲93.77點；總計514家漲、384家跌、96家持平；委買17349780張、委賣11597823張；總成交值3353.01億元。

(時報資訊)

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