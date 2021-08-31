根據研調機構Factset統計，超過九成S&P 500企業公布財報表現，其中有87％獲利表現優於預期，目前來看S&P 400企業第二季獲利成長率近89.3％，成為2009年第四季以來最佳紀錄，產業來看包括工業、非必須消費、金融、原物料都繳出超過100％獲利增長，年增率分別為409.4％、269.8％、176.8％和135％。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，變種病毒的蔓延雖然為疫情帶來不確定性，但也刺激疫苗接種加速，有助加快美國達到群體免疫的進度，故對於經濟的影響料為暫時且可控，經濟重啟仍為市場主軸，亮眼的財報表現也為股市表現提供支持。整體來看，美國製造業景氣仍維持高檔，加上企業獲利動能強勁，獲利預估持續上修，因此在基本面持續有撐，市場資金充裕的基礎下，仍相對有利美股表現延續。

但操作上還需留意聯準會政策動向、疫情對全球經濟復甦帶來的影響等，因此建議採取產業分散策略，以平衡投資組合波動，配置上包括科技、消費、通訊服務等類股可持續關注。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，疫苗的施打有助降低重症機率，就業市場改善及通膨壓力降溫，皆支持下半年景氣持續擴張。金融業第一季及第二季都繳出亮眼的獲利表現，全年的獲利預估也獲得分析師上調，加上先前參加壓力測試的12家銀行皆順利通過考核，顯示產業體質穩健。

且銀行業高層對未來增長仍持樂觀態度，類股表現有望延續，其所發行的特別股在資產品質上亦無虞，又具有收益優勢，後續仍可望持續吸引市場資金青睞。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕認為，醫療產業財報表現亮眼，醫療服務與通路、醫學科技、醫療設備、醫療耗材、生技及生命科學等子產業的企業財報均繳出獲利全數超預期的佳績。加上目前大型醫療保健股評價面仍處相對低位水準，基本面與評價面優勢，預料將進一步吸引資金湧進醫療、生技相關標的，後市表現仍可期待。

(時報資訊)