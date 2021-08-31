Zoom公布上季財報，營收首度突破10億美元，但警告視訊會議需求放緩速度比預料更快，加上本季獲利預估遜預期，受此打擊，周一盤後股價重挫12％。

上季營收10.2億美元，每股盈餘1.04美元，兩者皆優於市場預期。但展望第3季，Zoom預期營收介於10.15億到10.20億美元，優於路孚特調查分析師預估的10.13億美元，但每股盈餘估計1.07到1.08美元，低於市場預料的1.09美元。

隨著學校逐漸開放，更多企業員工返回辦公室，使Zoom營運面臨壓力。該公司財務長Kelly Steckelberg表示，年底前需求將會趨緩，但速度比我們預期更快一些。

(時報資訊)