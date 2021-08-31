近年壽險、建商湧入台北市南京東路購地都更開發，掀起罕見推案熱潮，區域指標個案總銷規模超過400億元，成為新一波豪宅戰場，市場推估單價可望突破200萬大關。

南京東西路開發案遍地開花，自最大地主新光人壽著手進行「新光纖維大樓」、「新光南東大樓」、「新光產險大樓」都更重建後，陸續吸引富邦建設、元大人壽及皇翔建設等上市櫃大咖進場佈局，先是富邦人壽以268億元買下王朝大酒店，新光人壽再買進中華開發，皇翔建設則以每坪367萬元搶標南京東路地上權土地，加上三段周邊的台北學苑、蘇黎世大樓改建案，以及一段兆豐銀行中山分行也陸續都更完成。

不僅一線建商爭搶南京東路，自營商、開發商也紛紛卡位，從實價登錄即可窺知一二，包含南京東路一段、中山北路路口的老屋透店以3.5億元出售於自營商，換算土地每坪約792萬元；去年11月南京東路三段一處按摩養生館，土地面積僅29.34坪，最後土地也以每坪715.7萬元出售。

591房屋交易網新聞組組長畢務潔表示，南京東路周邊金融中心機構林立，百貨商場匯聚，集結各大行庫、外商及台灣公司行號，受惠老舊商辦危老都更效應，沿線推案量爆發，指標個案總銷規模上看400億元。包括馥敦飯店改建案「鐫萃」規劃25~55坪中小坪數產品，總銷超過65億元，市場推估單價可望達180萬元；蘇黎世大樓改建而成的神祕個案「敦仰」據傳規劃80坪以上大戶產品，平均開價將站上200萬元。

另外，總銷5億元「陞遠學」、11億規模的「敦北南京」，開價皆超過120萬元，而今年5月公開的合建大案「南京御邸」，稀有0店面新成屋，主力37~51坪，採毛胚交屋，開價更是超過150萬，挑戰下一波市場買氣。

全球居不動產情報室總監陳炳辰也指出，大坪數的豪宅案增溫也在於政府出手干預房市政策，傾向投機型的低總小宅買氣受挫，多有建商改推中大坪數新案，吸引購置房產步調穩定的高資產族群，像鄰近南京西路的大同區「宏國大道城」新開案來到8、90坪，就不乏熟悉在地，對該區具備特定情感的資產族群購置，買盤也相當穩定。

(時報資訊)