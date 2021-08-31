【時報-台北電】A股三大指數開盤漲跌不一，隨後震盪走弱。板塊方面，環保板塊大幅拉升，石油開採板塊持續強勢，鋼鐵、豬肉、鈦白粉等板塊拉升走高；半導體晶片股下挫，氫能源、CRO概念等板塊走弱。盤中指數持續下挫，創指跌幅擴大至2.5%。水泥、磷化工、煤炭等週期股逆勢拉升，有機矽板塊回暖。環保工程有人氣，永清環保、華騏環保、建工修復、津膜科技、科融環境、金科環境等多股大幅上漲。白酒、5G、 Mini LED板塊低迷。
由於市場悲觀情緒漫延，個股跌多漲少，截至午間收盤，滬指跌0.75%，報3501.54點；深成指跌1.67%，報14181.94點；創指跌2.51%，報3189.74點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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