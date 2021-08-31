穆迪發表報告表示，大陸地方政府使用專項債資金，支持中小銀行補充資本金的政策，將加強地方政府在確保地方金融穩定中的作用，但同時會增加地方政府對中小銀行風險的直接敞口。

信報引述穆迪副總裁兼高級信用評級主任杜寧軼指出，地方專項債補充中小銀行資本金的計劃，將增強並加大地方政府與地方金融業的聯繫。相關風險可能會直接傳導至地方政府的資產負債表，特別是西部和東北省份等財政壓力和銀行業風險較大的地區。

穆迪認為，專項債注資旨在為中小銀行提供長期的資本金支持，其回報取決於銀行的盈利或股價升值。若其注資的銀行嚴重虧損或未能為股東提供靈活的退出機制，則地方政府可能會在這些投資上蒙受損失。

(時報資訊)