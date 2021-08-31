台塑越南鋼廠轉虧為盈以來，維持穩健的獲利表現，加快投入企業永續發展與環保責任，與星展集團簽署「永續指數連結貸款」，在為期3年的貸款期間內，持續追蹤台塑河靜鋼鐵公司相關永續表現，此項簽約案31日由星展集團公布。

星展集團表示，此宗3年期、2億美元（約新臺幣56億元）的永續指數連結貸款，簽約方是台塑越南鋼廠母公司台塑河靜（開曼）有限公司 (“台塑河靜（開曼）”) 。這是台塑河靜（開曼）第一筆永續貸款案，第一筆就立下多項記錄，包括2億美元是台資集團企業承作最大金額、和3年期的最長時間的永續貸款案，相當具有市場指標意義。

台塑河靜（開曼）此筆永續指數連結貸款，將用於廢氣、廢水排放管理、職場環境、社區參與，以及社會回饋等，星展集團將關注簽約之後的達成程度，提供優惠的貸款利率，充分展示雙方實現長期永續發展價值的決心。

星展集團企業及機構銀行永續發展部總監鍾皓恩表示，台塑河靜（開曼）選擇星展集團作為簽署永續指數連結貸款的合作對象，不僅顯示星展在永續領域的多年耕耘已深獲各地區客戶肯定，同時，這項合作也代表台塑河靜鋼鐵公司長久以來對落實永續經營、環境保護與善盡企業社會責任所做出的實質承諾。

(時報資訊)