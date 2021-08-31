【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】由於市場持續擔憂新冠疫情會惡化，以及受到運輸與百貨業者走跌影響，31日股早盤結束時，日經指數收27,735.34點，跌53.95點或0.19%。東證則收1,944.7點，跌5.44點或0.28%。

松井證券認為，疫情嚴重的疑慮仍存在，故景氣相關族群慘遭賣出。還有，日本傳出發現Delta再變種的新病毒，也讓疫情更增添未來的不定性。

30日，日本NHK報導，東京一所大學內篩檢出一種Delta變體病毒的新變種。不過，需要進一步研究才能確定其傳染性與影響性。同時，日本新冠重症患者人數再創歷史新高，因病床不夠，許多患者都不能到醫院醫治。目前，日本只有44%疫苗完整接種率，落低於許多歐美已開發國家。

交易時，航空與鐵路業者領跌，為日經走低主因，日航與全日空各跌1.89%與1.99%。另外，同時經營鐵路與百貨公司的小田急電鐵跌4.08%，同業中，京王電鐵與東武鐵道也分別下跌4.39%和3.54%。

百貨公司也表現不佳，高島屋跌2.59%，三越伊勢丹跌2.26%。

不過，航運與鋼鐵類股卻上漲，商船三井漲3.4%，日本郵船漲2.68%，JFE控股漲3.53%，新日鐵也漲3.44%。

(時報資訊)