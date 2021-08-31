「2020年夏季帕拉林匹克運動會」於8月24日開幕，第一銀行文教基金會長期贊助之身障學生方振宇取得羽球項目之參賽資格，將於9月1日至3日上場比賽，為臺灣爭取奪牌榮耀。為鼓勵選手戮力爭取佳績，第一銀行及一銀文教基金會加碼提供贊助選手「帕運會優勝獎金」最高20萬元，更於比賽期間隆重推出「相挺奪金送黃金」黃金存摺抽獎活動，號召社會大眾共同為選手集氣加油。

一銀為幫方振宇加油打氣，提高奪牌氣勢，推出「相挺奪金送黃金」超值抽獎活動，將選手進行小組賽期間訂為「加油日」，凡於9月1日至3日三個加油日單筆申購黃金並存放黃金存摺者，即可依選手奪牌成績參與黃金「買1送2樂透獎」或「買1送1同歡獎」抽獎活動，本次活動將抽出3名幸運兒，最高可抽中「買10克黃金再送20克黃金」，市價逾3萬元。

從小熱愛運動的方振宇從不因身體缺陷而自我放棄，因為媽媽常以「不要常想自己失去什麼，要想自己還擁有什麼」來鼓勵，讓他從小養成積極正向的態度面對人生；高中選擇有羽球專長學校的新豐高中就讀，因為受限於身體的不方便，無法做出與隊友一樣的動作，讓他練習感受到挫折、一度想要放棄，但是他相信自己的選擇，突破身體的限制，讓技術和能力有所提升，終於在高二時入選國手參加國際比賽。

方振宇就讀大學期間，常要利用未參賽時間工讀貼補生活費用，後在一銀文教基金會贊助下，才能更專注於訓練及比賽；他堅持自己的信念、努力練習，以及一銀文教基金會的力挺，終於完成夢想，踏上「帕運會」的世界舞台。

一銀長期支持各項體育活動發展，舉重隊選手陳玟卉在本次東京奧運中，勇奪女子組64公斤量級銅牌，也期盼方振宇能延續奪牌氣勢，為國家與自己爭取最高榮耀。

為讓各項運動活動更為蓬勃發展，一銀及一銀文教基金會期許發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育發展盡一份心力，協助更多優秀選手。

（第一銀行董事長邱月琴(右二)、總經理鄭美玲(左二)日前頒發營養金予身障羽球選手方振宇(右三)，鼓勵選手全力以赴，於帕運爭取佳績。 圖／第一銀行提供）

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