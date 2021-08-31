（圖：智崴8月31日股東常會，通過承認去年財務報表和年度虧損撥補案。圖：顏瑞田）

全球飛行劇院龍頭智崴（5263）去年和今年上半年，受到疫情衝擊，營運處於虧損狀態，不過，在全球娛樂和主題樂園消費能力的延緩、蓄積之後，隨著疫苗接種普及，可望在明年或是後年，呈現大爆發，智崴明後年的營運，也將呈跳躍式成長，「今年如果不好，明年會特別好」，歐美市場將率先反彈。

智崴去年營收10.62億元，年減48.94％，每股虧損0.88元，8月31日召開的股東常會，通過承認去年財務報表和年度虧損撥補案。

智崴董事長歐陽志宏指出，今年前7月營運狀況尚未恢復正常的成長軌道，累計營收4.58億元，年減30.82％，不過，就理論上來看，今年有機會追趕並超越去年營收，變數是Delta疫情的受控與否，「今年如果不好，明年會特別好」。

歐陽志宏表示，智崴今年在全球各地，共有25座飛行劇院完工啟用，上半年已營運11座，包括台灣時間9月2日的美國拉斯維加斯2座飛行劇院、以及年底要開幕的紐約時代廣場飛行劇院，下半年共有14座，待完工營運。

他說，因疫情關係，全球主題樂園產業前所未見的出現暴跌50％的超低營運，如果沒有疫情干擾，智崴去年營收可達24億元，今年則約30億元，所幸，全球的消費力並未消失，以美國為例，疫情之後，美國民眾的儲蓄大增，除了部份的替代性消費，這些遞延的娛樂消費，將在疫情穩定之後，出現爆發。

歐陽志宏表示，目前已有部份潛在客戶下單，大部份都已談好訂單條件，只是大家都還在「等待最好的時機點」，採取行動簽約，如果那個時機點出現，訂單將會大增，這樣的時機點，可能落在疫苗接種率超過一定比例之後，業界也將積極搶進休憩娛樂和主題樂園的市場大餅。

他預估，美國和歐洲市場，將會比大陸和亞洲市場，率先反彈，因此，在此之前的疫情期間，智崴超前佈署，改變安裝和測試模式，透過研發，降低生產期程和成本，同時，在去年原物料上漲的過程中，將飛行劇院設備售價調高10％。

智崴成功完成開發、以5千萬顆LED裝置而成的8K LED球幕飛行劇院，可帶來10倍的亮度提升、以及8K解析度的超高畫質，在迅速接獲海外訂單之後，也可望在今年的拉斯維加斯第三座飛行劇院，首次公開亮相。

歐陽志宏表示，8K LED的飛行劇院球幕，每個售價約300萬美元，相信，在拉斯維加斯公開之後，一定會有連鎖效應，迄今，已經安裝智崴飛行劇院的主題樂園，都將成為潛在客戶，助攻營收。

(時報資訊)

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