美國聯準會（Fed）27日釋出「鴿式退場」訊號，惟台股MSCI季度調整將於31日盤後生效，市場觀望氣氛仍居高不下。時序進入8月底，展望台股9月，法人點出台股「三大投資亮點」，投資人可布局。

新光投信國內投資部主管吳文同表示，台股部分產業供不應求情況仍存在，下半年台灣經濟持續復甦與企業獲利上調的方向不變。後續台股9月，強勢股仍將維持「強者恆強」格局，其中「半導體」、「電動車」、「碳中和」仍為台股人氣指標，將成台股三大投資亮點。

吳文同認為，9月值得密切關注的強勢族群，首推半導體類股，包括晶圓代工龍頭台積電調漲代工費，帶動晶圓代工有機會補漲。IC設計股也在新技術帶動下，營收成長動能提升；此外，5G、電動車均會採用的「第三代半導體」，也看好其未來應用發展，相關利基個股有轉強跡象。

就趨勢面而言，吳文同也強調，電動車也是台股下半年最大投資亮點。觀察31日盤面，鴻海集團旗下MOSFET 廠富鼎爆量攻漲停、電池概念股美琪瑪也強漲近3％，近一個月大漲逾六成。吳文同指出，包括動力鋰電池材料、IC設計、PCB、ADAS自動駕駛等個股，均有表現機會。

此外，碳中和亦為全球經濟重大議題，帶動傳產族群鋼鐵、金屬、造紙、水泥新契機；電子股部分，則有再生能源、儲能產業等投資方向。吳文同分析，未來綠電概念成長潛力看旺，投資人可將其作為長期投資標的。

(時報資訊)

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