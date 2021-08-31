隨著全球疫苗覆蓋率的提升，經濟活動逐漸回到正常運作軌道，景氣復甦持續回溫，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)近日在全球央行年會演說表示，今年底前會縮減購債規模，不過升息非迫在眉睫，此談話緩和市場對升息的疑慮。華南永昌實質豐收組合基金經理人陳蓓娟表示，美國就業數據持續改善，下半年企業盈利預期持續向上，目前通膨雖上揚惟壓力有減弱跡象，在後疫情時代，預料實質資產如不動產、基礎建設等將獲青睞，因為實質資產具穩定收益來源，長期投資價值相對穩健，建議投資人可納入資產配置一環。

實質資產涵蓋種類繁多，包含不動產、自然資源(如石油、天然氣、農業、貴金屬、太陽能)、公用事業與基礎建設(如道路、鐵路、機場或電訊建設)等，可以說生活大小事都與實質資產有關，這些產業收入相對平穩、擁穩定現金流，因而較其他產業具有較高的配息能力。

在這些實質資產中，陳蓓娟指出，最能隨物價反映調整租金收入機制的當屬不動產REITs，從歷史經驗來看，物價上漲時，REITs相較於股、債等資產類別更具表現，而在目前市場環境來看，REITs極具投資吸引力，且長期來看，不動產價值具有增值效益。

美國房市景氣暢旺，同時在新科技、新需求帶動下，REITs發展又有另一種新風貌。陳蓓娟表示，投資REITs該從生活中找商機，而觀察當前產業趨勢，5G商機夯，帶動基地台、電塔等需求的增加，而一場疫情改變人們的生活型態與消費行為，帶動雲端運算、Data Center到倉儲物流需求的升級。

此外，隨著高齡與少子化的人口結構改變，推升醫療照護需求的升溫。當前REITs發展已經與產業趨勢結合，搭上新科技、新產業需求成長強勁的順風車，邁向REITs 2.0的時代，兼具收益穩定性與成長性，投資潛力更值得期待。

瞄準實質資產聚焦新型態REITs2.0的投資機會，華南永昌投信預計於10月初募集華南永昌實質豐收組合基金，基金以跨國投資多元平衡布局的豐富組合，透過攻守兼備的策略瞄準實質資產及高息資產，追求穩健報酬與平衡波動，如同華南金控長期贊助的鞍馬王子李智凱，在東京奧運施展出華麗的湯瑪士迴旋，展現平衡感、協調性與穩定性等精神，在當前微利時代與物價上漲之際，基金操作上抓住產業趨勢並創造穩定現金流，以替投資人創造穩定收益兼顧平衡風險為目標。

(時報資訊)