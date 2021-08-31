【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數212.91點，跌0.17點；總計341家漲、327家跌、85家持平；委買6795351張、委賣4309032張；總成交值560.26億元。

(時報資訊)

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