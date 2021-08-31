【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17310.89點，跌85.63點；總計368家漲、499家跌、116家持平；委買27271014張、委賣18729098張；總成交值1812.93億元。

(時報資訊)

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