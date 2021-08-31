中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，重創各事業單位，為協助振興，行政院祭出面額共5000元的「振興券」，多個部會也紛紛加碼，但多用抽獎模式，勞動部近日也透過就安基金加碼4.57億元，只要持5000元的振興券至庇護工場、多元培力、受勞動部貸款利息補貼的事業單位，就加碼5成、可以換購7500元的產品。

據統計，目前多元就業開發方案、培力就業計畫分別協助439及32個單位，庇護工場則有159家，受勞動部貸款利息補貼的事業單位且有按期還款的則估計有700人。

「不用抽、通通都加碼5成」，勞動部勞動力發展署創新發展中心副主任葉良琪表示，只要民眾持5000元振興券至勞動部協助的庇護工場、多元培力、受勞動部貸款利息補貼的事業單位消費，最高可以加碼5成，讓「5000元變7500元」，單一庇護工場最高補助80萬元，整體預算編列4.57億、預估最高效益可達11億元。

至於如果持數位券也能加碼嗎？葉良琪說，數位振興券的部分，經濟部仍在研擬簽章，但只要店家清楚消費者是使用振興券後，也可以加碼。

此外，發展署也分別針對庇護工場、多元培力、受勞動部貸款利息補貼的事業單位分別提供20萬元、10萬元及5萬元的行銷獎勵。

(時報資訊)