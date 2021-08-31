根據最新「2021施羅德全球投資人大調查」調查結果，去年爆發的新冠疫情，明顯改變了全球投資人理財行為。以台灣為例，有高達85％的投資人表示，在2020年、也就是新冠疫情的當口，依照計畫或甚至比原訂計畫儲蓄更多，高於全球(79％)與亞洲(80％)，主因來自減少非必需性消費。

解封後也同樣影響投資人的儲蓄和投資行為。有38％的台灣投資人認為他們將會儲蓄更多，而有44％的人偏好低風險標的。但另一方面，新冠疫情促使各國央行壓低利率救市，利率降到史上新低，也進一步影響投資人，為了追求報酬率，台灣投資人也表達未來一年偏好更高風險的標的(68％)。

施羅德投信觀察，下半年全球經濟復甦、企業獲利持續成長，加上通膨回溫，股債的確皆有表現機會。在此環境下、建議以環球多元資產布局，在掌握波動的同時，追求零利率環境下的投資機會。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23,000位投資人調查。調查議題涵蓋投資人行為、退休、永續投資等等議題，為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。

2020年橫掃全球的新冠肺炎，在台灣的疫情雖不如國外嚴峻，但也多少影響了台灣投資人的理財態度與行為。

根據「2021施羅德全球投資人大調查」，在儲蓄方面，有高達85％的台灣投資人2020年依照計畫或比原訂計畫儲蓄更多，高於全球的79％與亞洲的80％。其中，在比原訂計畫儲蓄更多的投資人當中，有69％的投資人是減少了如娛樂、外食、旅遊、通勤等非必需性消費，也比全球(59％)和亞洲(60％)比例高。

當被問到新冠疫情對於儲蓄和投資有哪些影響？有38％的台灣投資人認為他們會儲蓄更多，另外，有44％的比例會把更多錢投入低風險投資標的。值得一提的是，被問到疫情對投資人的影響時，有超過半數(51％)的台灣投資人表示會提高在投資/購買房地產，也就是偏向把資產做更效率的應用，明顯比全球(43％)和亞洲(43％)都來得高。

另一方面，疫情期間各國央行為了救市大幅壓低利率，創下史上新低，也進一步影響投資人。展望未來一年，有68％的台灣投資人表達會為了追求報酬率，會偏向投資於較高風險的標的，如著重利基市場的股票或基金，高於全球(53％)和亞洲(59％)；其次，也有33％的台灣投資人會因此遞延還款。

值得注意的是，施羅德每年調查台灣投資人預期未來五年的平均年化報酬率，今年再度創下新高，從去年的14％，增加到今年的14.5％，同樣高於全球平均(11.3％)、亞洲平均(12.3％)。

然而，從調查當中也看到，台灣投資人在偏好投資低風險標的同時，也希望以高風險標的追求報酬率。施羅德投信建議，要能兼顧兩者且控制風險，不妨考慮全球分散配置的環球型多元資產基金。以施羅德(環)環球收益成長為例，不偏重單一國家或單一風格股票，全球分散布局之下，可望受惠各區域與產業的輪動表現。

施羅德投信產品經理蔡宛庭解釋，該基金以主題式方式挑選股票與可轉債，長期著重布局結構性企業，如新消費電商等，短期則增持可受惠疫情後復甦的企業，如金融、地產。自2020年3月疫情低點以來反彈跟漲股市，在中長線多數期間績效，在境外56檔平衡型基金中排名前1/4，適合追求平衡多元布局、管理投資震盪風險的投資人。

(時報資訊)