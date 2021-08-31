（世邦魏理仕提出警訊，辦公租賃市場進入2023年，恐將結束「房東市場」。圖／蔡惠芳）

辦公租賃市場近年持續價量齊揚，不過最新調查顯示，2023年供給將增加，辦公市場的「房東市場」局面，恐怕將反轉。呼籲買賣雙方，仍要「居高思危，謹慎前行」。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶今（31）日表示，整體而言，台北市中心商辦空置率仍處於相對低點，租賃活動維持平穩之下，租金成長力道走緩，所以大型和中小企業對中短期辦公室擴張，變得相對保守。

觀察平均租金表現，截至第二季末A辦平均租金緩升至2,887元/坪（季增0.5%），這個幅度還蠻大的。

其中信義基隆區頂級、A辦，季漲幅更大，近1％，至3,600元每坪月租。因此，也有居高思危的疑慮。

李嘉玶表示，B辦則來到1,811元/坪（季增0.2%），詢問度一直很高，是很穩定的市場，退租潮並不明顯；目前七成以上，空置率都不到3％。租賃活動有賴電腦軟體業、金融業、及遊戲業穩健成長，為台北商辦租賃市場帶來有效支撐。

李嘉玶表示，疫情影響，很多企業、包括跨國企業在內，對於擴張、升級辦公室，態度很保守。所以，頂樓辦公租金如果要再創下新高？恐怕增幅會非常有限。

李嘉玶表示，現在很多大樓在續約時，都出現10％的調幅，我們也跟房東說，房租開價也要居高思危，如果又沒有經營好房客關係，未來幾年若市場供給量放大，房東將面臨較大的競爭。

第一線觀察企業租戶動態，今年第二季疫情急轉直下之時，許多企業開始實施全面性的居家上班，對於正面臨換約或搬遷的企業租戶而言，所需的評估期及室內裝修時程，也同步受到展延，迫使企業租戶開始著手評估實施「混合型」辦公模式的可行性。

是否影響辦公室需求？至少未來一年，遠距辦公現象對辦公需求，影響並不大，目前亞太和台灣企業大概只有20％企業，實施遠距辦公。

在未來新增供給方面，今年、明年很小，空置率應在5％以內；不過2023年供給將增加，辦公市場的「房東市場」局面，恐怕將反轉。

展望未來一年市場趨勢，由於疫情，企業辦公室搬遷計畫還在遞延中，需求有可能往後遞延。

至於工業土地，需求仍旺盛，但要考量的是價格是否持續攀升，影響買方接手意願。

(時報資訊)

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