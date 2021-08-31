中國先前遭美國控訴利用配額制度，限制美國大麥、白米與玉米進口，導致中美兩國爆發穀物進口配額糾紛事件，世界貿易組織（WTO）對此啟動相關調查行動。

WTO曾在2019年裁定，中國的配額制度不公平限制美國農產品進口，中國其後表示，根據WTO建議改善配額制度。美國7月指出，不同意中國的配額制度已經作出適當改善，並且不排除採取報復措施，但並未公布細節。

美國駐WTO代表30日表示，美國認為中國未根據仲裁機構的意見作出改善，但美國願意與中國合作解決配額糾紛。中國駐WTO代表團未有作出回應。有官員透露，中國高度關注美國的態度，認為對方有必要證明其論點。WTO仲裁小組可能需耗時半年處理相關爭議。

(時報資訊)

#美國 #穀物 #大陸 #WTO #配額制度

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