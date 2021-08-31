每次看建案廣告，都會看到標榜「低建蔽率」，什麼是「建蔽率」？「容積率」又是什麼？為什麼建案廣告都會主打「低容積率」住宅？第一次買房要注意什麼，就讓樂屋網買屋小詞典來告訴你。

【01│建蔽率容積率是什麼？】

建蔽率定義：即建築覆蓋率，指的是一棟建物的建築面積占基地面積的比率，每棟建物的建蔽率都不同，建蔽率越低，基地所留下的空地越大；反之，建蔽率越高，則空地面積越小，影響的是建商可以蓋的建物面積大小。

容積率定義：即建物的總坪數，指的是一棟建物的建築面積的總樓層面積占建築基地面積的比例，用白話來講就是建坪與地坪的比率，影響的是建商可以蓋的建物樓層數與面積多寡。

早期土地開發只有建蔽率規定，沒有規範容積率，因此導致有些建物緊鄰馬路卻沒有空地，樓層又蓋太高、建物棟距過近影響日照與居住品質。政府為了有效使用都市土地開發，解決建物人口密度太高的問題，依照不同區域制定建蔽率容積率法規。

【02│建蔽率計算方式、容積率計算方式】

建蔽率怎麼算：

建蔽率公式：建蔽率 = 建築面積 ÷ 基地面積

舉例來說，100 坪的基地蓋 60 坪，建蔽率就是 60 ÷ 100＝60%，建蔽率依照土地使用區分住宅區、商業區、工業區而有不同，*各縣市對於「法定建蔽率」的比例規定不一。假設A建商公司有一塊土地 1000 坪，「法定建蔽率」是 60%，則建物可蓋的總面積為：1000 坪 × 60% = 600 坪

容積率怎麼算：

容積率公式：容積率 = 總樓層面積 ÷ 基地面積

舉例來說，一塊建築基地的法定容積率是 180 %，則 1000 坪的土地，最大的總樓地板面積上線就是 1000 坪 × 180% = 1800 坪，建蔽率 60%，則可以蓋 1800 坪 ÷ 600坪＝ 3 層樓，若有符合都市更新的容積獎勵，可蓋的樓層就更高了。

不過，建商在規劃土地使用時，會評估最大效益，建蔽率未必會使用完畢，比如將「法定建蔽率」 60%，但建設只使用 30%，讓本來只能蓋 3 層樓能蓋到 6 層樓（1800 坪 ÷ 300坪＝ 6 層樓）；容積率是固定，但建蔽率可以依建設規劃再做調整。

【03│建蔽率容積率影響地價】

建物的定價，主要依照土地區段行情和建商土地建構成本等因素來決定，過往一個地區的地價高低，可以從建蔽率和容積率來推算，加入房價和租金價格就能知道該地區地價或成屋行情是否合理。

市中心最常看到捷運構共宅或住商混合大樓，配合上都市更新或捷運站容積獎勵，刻意減少使用「法定建蔽率」，將樓層蓋高，增加更多樓地板面積，獲取更多收益，如１０１大樓。

買房時，從建商提供的建蔽率與容積率，能推估出建案的價格是否合理、社區戶數多寡，可以此衡量居住品質好壞。每個縣市的建蔽率與容積率都不同，以高雄市為例：分別有「住一」到「住五」的容積使用強度（見下圖），從建商的廣告宣傳能約略知道該建案社區的未來人口稠密度，進而評估居住品質優劣。

【04│買大樓注意，容積率高住戶多】

市中心因為生活機能成熟，建商購得的土地成本較高，加上老社區都更整合意見不易，因此更多建商選擇郊區重劃區開發，逐漸成為推案的大熱區。重劃區若臨路寬廣，可獲得的容積率往往較市中心來得高，有建商就以千坪綠地為廣告宣傳，正是只有劃區辦得到。

標榜「低建蔽、低容積、低密度」的建案逐漸成為新建案特色，甚至還加上「綠覆面積高」，吸引更多首購買房的人；不過要注意，「低建蔽」還是要視建案基地面積而定，基地面積太小，可用的空地也相對較小*。

另外要注意的是，前面提到容積率影響建商可建造的樓層高度，因此若是容積率高的純住宅的建案，可能會有社區住戶較多的問題，降低居住品質，買房前建議可多詢問代銷業者或房仲人員。

*假設基地只有100坪，建蔽率40%，可用空地是60坪，若基地有1000坪，建蔽率是60%，但可用空地卻能有400%，因此基地面積大小是影響空地大小關鍵。

【05│老宅改建，注意基地小容積率低】

老宅因為基地小，如果屋主想要改建或重建，常常受限於建蔽率空間限縮問題，降低改建重建意願。通常透天宅會比公寓更容易改建，主要差異在擁有的土地持有權較大，不需要整合所有社區住戶，就能進行改建，但還是有以下問題：

1.容積率低：基地低於百坪，容積率最多300%。

2.鄰損傷害：改建造成鄰棟建物建築結構損毀問題。

土地面積大，配合獎勵容積，能獲得較好的改建機會，但土地面積小，受限於建蔽率退縮，一樓可使用空間太小；容積率不高，可往上蓋的樓層也不多，讓許多地主覺得划不來，寧可放棄改建，坐等危老都更。現階段有不少人算準這點，會選擇市中心老公寓等待危老都更，以時間換取金錢，降低買屋成本。

【結論】

中南部因土地成本持有較低，不少人會興起購地自建的念頭，但不管是市中心還是郊區，「建蔽率」與「容積率」影響可興建的建物坪數空間大小，儘管有「免計入容積」如陽台、梯間、停車空間等，但基地面積太小，自建不建的划算。

若是想買電梯大樓，「建蔽率」和「容積率」可當作空地比例與住戶比例的參考點，即便是想省荷包選擇重劃區建案，但也是有「建蔽率低室內坪數小」的建案存在，買房前最好還是要多方比較才好。

(時報資訊)