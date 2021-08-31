新科技興起，連帶影響工作市場。104玩數據觀察最近五年，平均每月工作機會數都不到300個、甚至只有個位數，且最近五年企業徵才需求急遽縮減，完成2021年「消失中的職務」。結果發現，將近五百個職務當中，有七個職務正在消失。包括如，（室內）電話及電報機裝修工、珠心算老師、電台主持人、家庭代工、手工打版師、派報生／傳單派送、林木伐運工作者。消失主因是「不敵數位浪潮與產業轉型」。

不只職人擔憂，許多名人也相繼示警，特斯拉執行長馬斯克就曾經表示「未來，勞動將是選擇性的工作」；台積電創辦人張忠謀也曾經提到「未來許多工作將被AI取代」。不過，到底哪些職務正在消失？求職者和上班族應該避開或趁早轉型。

104玩數據表示，以（室內）電話及電報機裝修工來說，隨著智慧裝置普及、以及各種免費通訊的APP百花齊放，傳統電話機已逐漸被取代；國家通訊委員會也統計，室內電話用戶數逐年下降，十年來已減少19%，室內電話及電報機裝修工苦有技術卻苦無機會，今年1到8月平均每月工作機會數只剩1個（註：電信公司視需求自行專案招募），最近5年的薪資中位數3.5萬。勞動部的資料也顯示，電信產業的建設期早已結束，基礎建設之管道、機房、線路等需求亦已接近飽和。

104玩數據表示，純粹的室內電話及電報機硬體裝修，已無法滿足通訊產業數位化。需具備電信網路規劃設計和維運的能力，或擴大硬體裝修到有線電視、電腦組裝、電機裝修等產品維修，平均月薪3萬~3.7萬不等。

而當珠心算被電腦運算取代，讓珠心算老師的徵才需求減弱。今年1到8月平均每月工作機會數只剩4個，最近5年，最多每月也只需求12人，薪資中位數2.55萬。下一步，珠心算老師可轉向幼兒安親班老師、行政人員，或因商學背景進入金融業擔任銀行辦事員、保險業務，或擔任電話行銷居多，平均月薪4萬~4.3萬不等。

另外，當人人都是自媒體的時代來臨，廣播先因網路興起而失去資訊快又廣的優勢，近年電台主持人「兩極化」，知名大咖、挖角不需開缺，自媒體素人，因Podcast、Clubhouse爆紅，無需申請廣播執照、人人皆可透過簡易設備成為虛擬世界的主持人。今年1到8月平均每月工作機會數只剩6個，最近5年，每月最多也不超過20個，薪資中位數3.2萬。

電台主持人可轉向電商、電視購物、網購、直播平台、演講個人講師，續拿主持麥克風。具備企劃及內容能力者，傳播媒體企劃人員、行銷企劃人員、記者/編採。具備音控硬體設備者，轉向錄音室、直播、或影片製作技術人員，平均月薪3.5萬~4.2萬不等。

其他正在消失中的職缺還包括如家庭代工，今年1到8月平均每月工作機會數只剩86個，比五年前的163個衰減47.2％；手工打版師，今年1到8月平均每月工作機會數只剩140個，比五年前的204個衰減31.6％，薪資中位數3.5萬。

此外，派報生／傳單派送的工作也大幅下滑；林木伐運工作則是隨著綠色意識抬頭，相關職務面臨消失的危機。

(時報資訊)