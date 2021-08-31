美國氣候特使凱瑞（John Kerry）應中國邀請於8月31日至9月3日訪中，期間會與中國氣候變化事務特使解振華在天津面對面會談。這是凱瑞繼2021年4月之後，第二次以氣候特使身份訪問中國。

香港經濟日報報導，中國生態環境部31日公布，應中方邀請，美國總統氣候問題特使凱瑞於8月31日至9月3日訪中。期間，將與中國氣候變化事務特使解振華就中美氣候變化合作、「聯合國氣候變化框架公約」第二十六次締約方大會等交換意見。

美國國務院30日公告，凱瑞將於8月31日至9月3日分別出訪日本東京和中國天津。華爾街日報稍早引述知情人士透露，凱瑞此行將向中國領導人施壓，要求其宣布暫停為國際燃煤項目提供資金。

總部設在北京的國際綠色金融研究所最近研究顯示，北京方面2021年沒有資助任何新的外國煤廠或投資項目，這是自2013年中國開始實施基礎設施「一帶一路」倡議以來首見。

消息指出，美國官員現在希望中國政府宣布正式停止此類項目，此外，中國方面已強調在履行好當前溫室氣體減排承諾後，才能作出新承諾的重要性。

報導指出，凱瑞和解振華都表示他們2021年內已溝通十幾次，凱瑞的積極行動顯示氣候問題已成為中美之間少有的潛在合作領域。拜登政府已將美中雙邊關係定性為主要是競爭關係，不過美方官員明確表示，雙方在一些事宜上仍有合作空間，包括氣候和阿富汗問題。

(時報資訊)

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