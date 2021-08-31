健康保險署長李伯璋31日深入桃園市復興區，關懷當地居民醫療狀況及遠距醫療執行情形，林口長庚醫院特別製作20年來偏鄉服務成效回顧影片，並現場展示遠距醫療成果，利用遠距設備於華陵醫療站直接連線林口長庚診間，進行行動遠距醫療會診展演。

健保署指出，復興區為桃園面積最大的區（占桃園七分之二），但人口最少僅1.2萬人，林口長庚醫院自2002年起，與聖保祿醫院、復興區衛生所及高揚威家醫科診所組成團隊承作健保署「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」(簡稱IDS計畫)，投入偏鄉20年，除設置華陵醫療站提供24小時駐診、專科門診每月服務460人次、巡迴醫療每月404人次，另為配合國家根除B、C肝，投入B、C型肝炎個案追蹤及治療，健保全年額外挹注IDS計畫經費約1,280萬，民眾就醫滿意度高達97.6％。

李伯璋表示，近期國內爆發疫情，更突顯發展遠距醫療的重要性，未來復興區華陵醫療站除五官科服務外，將逐步納入更多次專科，並將行動遠距醫療應用於居家照護、民眾集會所，讓更多民眾受惠。更期望未來結合桃竹苗地區之醫療資源，締造偏鄉區域聯防遠距醫療網絡，開啟遠距醫療聯防新紀元，讓偏鄉居民不受地域限制，都可以接受遠距專科醫療服務。

復興區居民古小姐（化名）感動的說：「我的眼睛很久沒有做檢查了，最近視線都會模糊。以往如果要看醫生，早上6點多出門搭車下山就醫，如果沒搭上12點多的公共汽車，就要等到下午4點，往返要耗費1天！

現在偏鄉看專科不再是遙不可及，長庚在復興區華陵醫療站運用遠距視訊直接掛號林口長庚的眼科，與在林口長庚診間的眼科醫師連線會診，藉由裂隙燈儀器及眼底鏡為病患檢查、開藥，提供衛教，讓山上民眾就近接受醫學中心級專科醫師服務。

2021年健保編列遠距醫療預算1億元，鼓勵全國60個山地離島及偏遠地區以視訊通訊方式，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科專科會診及急診診療。林口長庚醫療團隊更早於2019年即在復興區試辦皮膚專科遠距服務。2021年林口長庚除擴大眼科、耳鼻喉科及時段外，更進一步發展帶著一台與行李箱大小的可攜式遠距醫療行動箱，將服務觸角延伸至原醫療站外的長興里，病患不用下山也能接受專科醫療服務。

(時報資訊)