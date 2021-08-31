儘管台股今(31日)盤中一度下殺逾180點，新台幣兌美元匯率早盤貶值0.7分開出後，隨即轉升，盤中一度來到27.752元兌1美元，升值6.1分。

新台幣匯率30日強升1.15角，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今以27.82元開出，貶值0.7分，隨即由貶轉升，不受台股下跌百餘點的影響，11點過後，新台幣兌美元一度升值6.1分，來到27.752元。

明晟(MSCI)季度調整盤後生效，台股開盤下跌11.91點，以17384.61點開出後，權值股不敵獲利賣壓出籠呈現下跌，台積電、聯發科等權值股不敵獲利賣壓出籠呈現下跌，台積電一度失守600元整數大關，面板雙虎友達、群創跌逾2%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價也由紅翻黑，指數開低走低，一度下殺至17207.57點，下跌188點。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在全球央行年會的論點市場解讀偏鴿，周一(30日)美股科技股上揚，4大指數僅道瓊工業指數收黑，下跌55.96點，跌幅0.16%，以35399.84點作收；那斯達克指數上漲136.39點，漲幅0.90%，收在15265.89點；標普500指數上漲19.42點，漲幅0.43%，收在4528.79點；費城半導體指數上漲 9.99點，漲幅0.29%，收在3446.44點。

(時報資訊)

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