【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國疾病管控與預防中心（CDC）「預防接種諮詢委員會」周一一致通過，支持對輝瑞/BioNTech新冠疫苗用於16歲以上人口給予完全使用授權。此外，美國食藥管理局（FDA）前局長、現任輝瑞公司董事戈特利布博士（Dr. Scott Gottlieb）表示，FDA可能在秋末或冬初批准讓5至11歲兒童接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗的緊急使用授權。

CDC專家小組的這項建議雖然不具有約束力，但CDC主任瓦倫斯基博士（Rochelle Walensky）應該很快就會接受其背書。

一周前美國FDA已經同意該疫苗取得正式藥證。在兩大主管機關批准後，輝瑞/BioNTech疫苗將成為美國第一個贏得這個夢寐以求稱號的新冠疫苖，並將在美國掀起新一波民營企業和學校強制接種疫苗浪潮。

在獲得完全使用授權之前，這款將以「Comirnaty」名稱銷售的mRNA疫苗，是依據FDA在去年12月授予的緊急使用授權在美國上市，根據CDC的數據，截至目前為止，美國已經接種逾2.09億劑輝瑞的新冠疫苖。

目前這款疫苖的正式藥證只針對16歲以上的美國人，而由於輝瑞還在收集相關數據，目前12至15歲兒童的接種仍屬於緊急使用授權。FDA疫苗監管部門主管馬克斯博士（Dr. Peter Marks）上周表示，一旦輝瑞提交數據，該監管機構將「盡快」批准12歲以下兒童的接種。

另一方面，美國FDA前局長、現任輝瑞董事戈特利布博士周一接受CNBC訪問時表示，他預期FDA將批准輝瑞/BioNTech新冠疫苗在今年秋末或冬初供5至11歲兒童接種的緊急使用授權。

戈特利布表示，輝瑞應該會在9月取得該年齡層兒童的疫苗試驗數據，並在當月提交給美國FDA，但可能要到10月才會提出正式申請。他並表示，如果FDA堅持其正常的審查進度，可推算出在秋末或冬初通過審查。戈特利布的預期與白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）日前接受NBC訪問的看法一致。

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