大陸紡織成衣業景氣復甦，工業用縫紉機大廠高林股擺脫去年受疫情影響，每股虧損0.30元的局面，今年在手訂單維持3～4個月，訂單能見度看到年底，31日股東會通過每股配發現金股利0.20元。股東會也勾勒今年營運目標是全球市佔率提升至5％。

高林股創辦人林郁文夫人林陳雅子去年股東會全面改選董事及獨董後，出任董事長，31日首度主持股東會。會中除承認去年財報及營業報告書外，去年合併營收16.10億元，本業虧損近8千萬元、本期淨利0.55元，每股虧損0.30元，會中通過每股配發現金股利0.20元。

高林股財務長林增鑫今日在股東報告，高林股今年營運有五大方針，一、耕耘亞太重點市場；二、研發高附加價值機型；三、專注本業，致力開發節能減耗產品；四、致力品牌行銷，以提升品牌價值。五、強化核心競爭力，落實全面品質管制。

高林股預估，今年成衣業相關需求將蓬勃成長，工業用縫紉機產業也有復甦良機，隨著新產品推出，聚焦品質提升，重點區域布局及積極行銷策略的落實，今年合併銷售量值及獲利成長可期。

高林股今年營運目標是全球市佔率提升至5％；提升新產品及節能減耗產品比重；強化整體服務品質及效能；積極深耕印度、東協及中南美洲等重點市場；開拓東歐、中亞及非洲等新市場及通路。

(時報資訊)

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