【時報記者莊丙農台北報導】近年來汽車原廠以設計專利權，在台灣利用行政註冊程序與侵權訴訟途徑，來直接於產品製造地阻絕汽車維修零件於台灣生產與出口，導致台灣汽車零件製造業整體營運與生存面臨前所未有危機。而「維修權益條款」也引起關注，今天上午在立法院召開公聽會，希望能夠為台灣汽車零件製造業創造良性發展的產業環境，也能兼顧消費者及車廠權益。

台灣是全球最大汽車零組件產業聚落，佔全球汽車售後維修零件超過8成的供應市場，外國廠商來台得以「一次購足」所有零件，「一次購足」的湊櫃模式是台灣汽車零組件的重要產業能量。若「維修權益條款」無法在台灣立法，未來台灣長年來所建立起的汽車零件產業鏈將面臨瓦解，撼動產值之外也連帶影響到十數萬勞工的就業機會，業者希望政府重視這項問題。

目前全球已有超過20個國家導入「維修權益條款」，其中包含WTO或TPP中多個重要會員國，例如與台灣同為獨立汽車維修零件外銷大國的義大利(WTO)、西班牙(WTO)、新加坡(TPP)、馬來西亞(TPP)、香港等，而澳洲(TPP)為保護消費者權益更是於2003年就已立法。汽車原廠創新大國德國亦於2020年通過修法，而美國亦開始轉向，已於2021年6月1日提出The Save Money on Auto Repair Transportation Act(簡稱SMART Act，汽車運輸維修省錢法案)修法草案。

美國總統拜登於2021年7月9日亦簽署一份關於促進美國經濟競爭的行政命令，並於該命令中，要求FTC主席考慮與委員會其他成員合作，在適當且適用FTC的法定規則下，以法律針對第三方修理或自行修理物品的不公平競爭作限制，這是目前美國各地正積極倡議的維修權(Right to Repair)。從各國立法情形可見，開放維修市場競爭，維護消費者權益，已是國際趨勢。若落實維修權益條款，有望降低台灣國內汽車維修成本，將維修零件的選擇權還給用車人。

(時報資訊)