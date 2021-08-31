【時報記者任珮云台北報導】為提升金融科技產業發展，並因應創新的投資及交易型態。在金融科技創新園區（FinTech Space）輔導下，歷經金融監理沙盒18個月可行性驗證後，由金管會以金融科技創新實驗申請人資格，孵化出沙並改制落地的好好證券（原名：好好投資）」 在今日（31）上午，舉行旗下好好基金平台的啟動活動，以「投資本該如此簡單」為口號，宣布全台第一家「源自金融科技的證券商」正式起跑。

好好背後的推手是藍濤亞洲黃齊元總裁。黃齊元表示，結緣好好是三年前在管理的「新北市亞馬遜AWS聯合創新中心」，好好當時是第一期的團隊 ，他當時就希望發掘有潛力的金融科技公司，看上好好有更上一層樓的特質。他有信心的理由：一是好好會是能整合許多資源的平台，不只是一個工具；二為商業模式可快速擴大並複製到國外；最後是管理團隊有金融實務經驗是真正了解FinTech趨勢並有執行力。

好好基金平台除了注重線上體驗外，在確保客戶款券資產安全，是業界唯一給足投資人「三重保障」的新標準。提供包含：經手的「交割款」交付銀行信託保管、「基金受益憑證」委由臺灣集中保管結算所保管，以及取得國際ISO 27001資訊安全認證。比一般銀行或其他基金銷售機構擁有更多的安心新元素。此外，平台上，不但有傳統基金申購、贖回的初級市場制度外，還打造了一個次級市場交易平台，讓投資人彼此間得以直接「基金交換」。等於申贖、交換兩種機制的雙交易模式，提供客戶可自由挑選。

此外，好好基金平台的申贖收費採「先買後付」模式。只要成為好好市民，全平台基金申購通通0手續費。僅於贖回時，按贖回金額收0.3%。如贖回當下該基金總報酬率為負數者還能減免收費。這樣的模式，與客戶利益共同，整體而言，只有當客戶多賺錢，平台才會更好，雙方形成一種共同「雙好」陣線關係。

(時報資訊)