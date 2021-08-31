【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】31日，印尼新創業者Kredivo宣布，將透過策略聯盟方式，在越南當地推出一系列先享受後付款的消費服務。

這家印尼金融科技平台Kredivo指出，已與鳳凰控股合作成立了分公司，將自己業務觸角延伸至地理位置上有一海之隔的越南。越南的鳳凰集團，是一家橫跨消費、金服、零售與技術等多元化產品組合的家族企業，其背景也大有來頭，帶有越南前政治高層的色彩。

Kredivo表示，越南是自己在印尼以外的第一個海外市場，就是看準越南信用卡辦卡率頗低大概不到5%，但中產階級迅速成長，加上電商市場比重日益增加。考量越南民眾去購物時，每每都要準備大量現金的安全性與交易便捷性，因此Kredivo將提供先購買享受，然後再支付帳單的金融業務服務。

據悉，Kredivo先攻下越南市場後，2022年時還計畫進軍其它東協國家，例如泰國與菲律賓。同時，Kredivo也希望2022年首季前能赴美上市。

越南的金融科技新創間競爭非常激烈，未來極可能會變成一片紅海。像這家新創公司Infina，最近才從5家全球風投業者拿到200萬美元。至於6月時，另家新創Mfast也籌到約150萬美元的資金。在大家都備足彈藥後，很快就可以看到相互廝殺爭取客群的狀況。

(時報資訊)