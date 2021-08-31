【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數212.49點，跌0.59點；總計310家漲、330家跌、91家持平；委買6576082張、委賣4089293張；總成交值472.84億元。

(時報資訊)

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