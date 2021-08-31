【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17257.77點，跌138.75點；總計311家漲、544家跌、117家持平；委買26239727張、委賣17820650張；總成交值1465.18億元。

(時報資訊)

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